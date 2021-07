El Biomuseo más sostenible, gracias a donación de la Embajada de China

Por su parte, el embajador Quiang Wei agradeció la presencia de todos en este sencillo, pero significativo acto en uno de los lugares más emblemáticos para los panameños. “El Biomuseo me inspira, me instruye y me educa sobre todo lo que significa Panamá. Demuestra la importancia del país para el mundo. Por eso, es motivo de regocijo el hacer la entrega de estos paneles, ya que es una muestra de lo mutuamente beneficiosa que puede ser la relación entre ambos países”, comentó el embajador. Además, recalcó que China también enfrenta el gran desafío de combatir los daños hechos por el ser humano con la naturaleza y que su objetivo es crear un mundo mejor, más bello y armonioso.

