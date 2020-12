El BCE garantiza la financiación a los Gobiernos hasta marzo de 2022

El Banco Central Europeo tiene su propia vacuna económica contra la pandemia.Hoy ha aprobado una nueva dosis de 500.000 millones de euros para garantizar una financiación barata a los Gobiernos y no tengan que preocuparse por los costes de financiación de su deuda. Con esta ampliación, la ayuda se eleva a más de billón y medio de euros y se extiende hasta marzo de 2022.Desde que empezó la crisis del coronavirus, el BCE no ha dejado de aumentar el dinero y los plazos para estimular la economía europea que vive sus horas más bajas. MÁS INFORMACIÓN

