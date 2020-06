El BBVA anuncia que ya están bajando los precio de los pisos y apunta a que un “importante retroceso” que “se prolongará en los próximos meses”

“La situación financiera actualmente está más saneada que años atrás”, resalta el informe, que apunta que el endeudamiento de l as familias ha pasado del 171% en 2006 al 131% en 2019. Adicionalmente, valora que los tipos de interés se mantendrán en niveles “relativamente reducidos” y el mercado, en general, no refleja un problema de sobreoferta de vivienda de obra nueva como sí lo mostraba entonces.

You May Also Like