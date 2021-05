El BBVA advierte de “menor apetito” para invertir en México

“Esta mala dinámica de la inversión es lo que está determinando también una menor demanda por crédito empresarial. Nosotros no estimamos una recuperación muy potente en el crédito empresarial hasta que veamos una recuperación potente en la inversión”, argumentó Serrano. Serrano coincidió en las perspectivas optimistas del ABM, al reitera que el pronóstico de BBVA México es un crecimiento de la economía del 4.7%. “Aun si se materializan estos escenarios más positivos de crecimiento, como por ejemplo el 6 %, todavía vamos a tener una economía más chica como la que teníamos en enero de 2020 y no vamos a ver una recuperación total del crédito”, matizó. Como factores positivos, Serrano destacó un crecimiento anual de 6.2% del financiamiento.

