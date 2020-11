El Bayern remonta ante el Dortmund y se coloca líder en solitario

“Tengo que marcar más”, reconoció. “A este nivel, su no metemos las ocasiones no ganaremos”.

Su homólogo noruego del Dortmund Erling Haaland, de 20 años, no logró marcar la diferencia. En cinco ocasiones no envió el balón entre los tres palos. Su buen gol del final le permitió maquillar su actuación individual y conceder una estéril esperanza a los suyos.

“Es la fría eficacia ante el gol lo que marca la diferencia”, analizó el defensor del Dortmund Mats Hummels, ex del gigante bávaro. “Nosotros tuvimos muchas, muchas ocasiones que no concretamos”, añadió.

You May Also Like