El Bayern destroza al Schalke con un 8-0 en inicio de la Bundesliga

El Bayern confiaba el miércoles en poder acoger a 7.500 hinchas en su estadio, pero el alcalde de Múnich no estuvo de acuerdo. La capital bávara vio revisada el jueves al alza su tasa de infección (47,6 por cada 100.000 habitantes), por lo que no cumplió con el requisito de tener una tasa inferior a 35 por cada 100.000 habitantes.

