El barrio La Exposición y el ensanche de nuestra ciudad

Desde el monumento a Balboa comienza un eje que se extiende a través de la avenida Balboa, hoy cinta costera y a lo largo de avenida Ecuador, llega a la plaza Porras, enfila el monumento entre sus dos obeliscos y culmina en la basílica de Don Bosco. Este eje de simetría ordena los edificios originales y jardines del hospital Santo Tomás. Estos jardines se han ido perdiendo progresivamente según el complejo del hospital se va llenando de otras instalaciones. Recientemente se publicó en varios medios la protesta del personal del hospital por la tala de árboles en sus jardines. El conjunto de edificios y los jardines del hospital Santo Tomás fueron declarados monumentos históricos nacionales por la Ley No. 26 de 1986, y los edificios originales de La Exposición, el Palacio de Gobierno y el Palacio de las Artes, que hoy albergan la Gobernación de la Provincia de Panamá y la Procuraduría de la Administración, fueron declarados monumentos por la Ley No. 37 de 1996. El Palacio de España, hoy su embajada, es el tercero de los edificios originales que se conservan hoy, y por sus funciones están los tres en condiciones bastante buenas, al menos lo que se puede apreciar desde el exterior.

You May Also Like