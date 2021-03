El barco que bloqueaba el canal de Suez ha sido liberado por completo y actualmente está flotando, dicen las autoridades

“Boskalis anuncia la exitosa operación de salvamento del buque portacontenedores de 20.000 TEU Ever Given en el canal de Suez. Con una longitud de 400 metros y una anchura de casi 60 metros, este barco gigante había estado encajado en esta ruta de transporte vital desde el 23 de marzo de 2021, bloqueando todo el tráfico marítimo desde entonces».

