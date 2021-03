El barcelonismo se echa en brazos de Joan Laporta para sacar al club del caos institucional y deportivo

En los once años que ha estado fuera, Laporta ha visto el derrumbe definitivo de los hombres que le siguieron. Primero Sandro Rosell , que acabó encarcelado como el reo que más tiempo estuvo en prisión preventiva , y después Josep María Bartomeu , al que Laporta ha señalado en numerosas ocasiones como la presidencia más nefasta de la historia del Barcelona . El ‘Barçagate’ ha sido el último clavo en su ataúd. El divorcio de los jugadores del primer equipo de fútbol con el ya expresidente era total, toda vez que con Laporta era todo lo contrario. Incluso en plena campaña se intercambiaban mensajes, algo que él mismo no ocultó (aunque sí su contenido).

