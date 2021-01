El Barcelona se reactiva a costa del colista Huesca

El Huesca trató de reaccionar en los últimos 20 minutos del encuentro, pero no pudo con la presión defensiva del Barcelona, que siguió acosando la portería contraria hasta el final, aunque el marcador no se volvería a mover.

Fernández, en cambio, no pudo hacer nada contra el remate a bocajarro de Frenkie de Jong, aprovechando un pase medido de Messi (27), que volvió a jugar tras su entrevista navideña en la que aseguró que no tomará ninguna decisión sobre su eventual salida del Barça hasta final de temporada.

