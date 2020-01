El Barcelona renuncia a fichar un delantero

AFP • 30 Ene 2020 – 02:52 PM

El Barcelona ha renunciado a fichar a un delantero en el actual mercado de invierno a un día de que se cierre la ventana de traspasos en la medianoche del viernes, afirmó este jueves el director de Relaciones Institucionales del club azulgrana, Guillermo Amor.

“Así se ha decidido (no fichar). El mercado se cierra mañana a medianoche y se ha decidido no hacer una incorporación en este mercado de invierno (boreal) porque si no se mejora lo que tenemos, es mejor no hacerla”, afirmó Amor a la televisión del Barça, poco antes del inicio del partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Leganés.

El Barcelona renuncia así a la búsqueda de un delantero que pudiera cubrir el hueco dejado por Luis Suárez, que, tras ser operado del menisco de la rodilla derecha el 12 de enero estará unos cuatro meses de baja.

El martes pasado, el técnico del Valencia, Albert Celades, admitía que había negociaciones entre el Barça y el club che para el traspaso de Rodrigo Moreno, pero al día siguiente la prensa española publicó que el conjunto catalán rompió las negociaciones por las pretensiones económicas valencianistas.

El miércoles, el técnico azulgrana, Quique Setién, admitía que “sería interesante que pudiera venir un jugador”, pero al mismo tiempo aseguró estar “encantado” con su plantilla y contar con un equipo “preparado para competir por todo”.