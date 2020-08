El Barcelona no da por perdido a Messi

“En un momento tan complicado por la crisis actual, será un drama para el Barcelona perder a su mayor estrella sin recibir nada a cambio”, dijo el brasileño. “Y creo que ése será ahora el principal desacuerdo entre las partes, así que no me imagino una salida rápida más después del intercambio de burofaxes de ayer. Seguro que el club quiere sacar algo por él”.

“Es una situación incómoda para todos”, dijo el hincha azulgrana Oriol Aznar. “Esta directiva debió haber renunciado hace mucho tiempo. Malos resultados, mala gestión. No tienen nada positivo. Están acabando con el club. Es normal que Messi se quiera ir. Quieren acabar el año con un balance financiero decente, haciendo caja con la salida de Messi. Pero esa no es la forma correcta de hacer las cosas”.

