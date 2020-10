El Barcelona hace oficial el fichaje de Sergiño Dest con un contrato a largo plazo

El Barcelona confirmó este jueves el fichaje del lateral derecho estadounidense Sergiño Dest, procedente del Ajax.

El jugador de 19 años se une al Barça con un contrato de cinco años, y el Ajax recibe una tarifa de alrededor de 21 millones de euros más un potencial de 5 millones de euros en complementos.

🇺🇸 The American Dream in Barcelona.

🔵🔴 @sergino_dest, welcome to Barça! #DE2TCuler pic.twitter.com/gq6avTiHq8

