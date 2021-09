El Barcelona, cerca de asegurar el nuevo patrocinador de su playera para la próxima temporada

El Barça, a través de la intermediación de Gerard Piqué firmó con Rakuten un contrato por cuatro temporadas por el que la multinacional japonesa pagaba un fijo de 55 millones de euros por curso entre las temporadas 2017-18 y 2020-21, cantidad que podía aumentar hasta los 61.5 millones anuales dependiendo de los resultados. Estos bonus establecían un premio de 5 millones por la conquista de la Champions League (que no se logró) y de 1.5 millones por ganar la Liga (sumó dos títulos que le significaron unos ingresos extras de 3 millones), no existiendo ninguna otra compensación por lograr otros títulos como la Copa del Rey, las Supercopas de España y Europa o el Mundial de Clubs.

