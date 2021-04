El Barcelona, a un partido de la Final Four gracias a la exhibición de Brandon Davies ante el Zenit

Pero la clave no estuvo en el ataque, sino en la defensa sobre el base del Zenit, Kevin Pangos , indetectable en el Palau , pero que hoy no pudo liderar a los rusos ante el pegajoso marcaje blaugrana.

Un enorme Davies , que anotó 22 puntos, mantuvo vivo al equipo blaugrana en una gris primera parte y dio la victoria a los suyos en la segunda. Los más de cinco mil aficionados que acudieron al pabellón en San Petersburgo no llegaron a poner nerviosos a los catalanes, que pueden meterse en la Final Four si ganan el viernes en el mismo escenario.

