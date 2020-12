el Barça y el burofax, Luis Suárez, la política, ir al psicólogo…

Leo Messi ha vuelto a hablar públicamente por primera vez desde que a finales de verano anunciase que seguiría en el FC Barcelona, por lo menos una temporada más, hasta que en 2021 terminase su contrato. Pese a que esta vez no se ha mojado sobre su futuro, el argentino ha dejado varias perlas en la entrevista que ha concedido a Jordi Évole y que se ha retransmitido este domingo 27. “Después del Papa…. teníamos que hablar con ÉL”, anunciaba el periodista en redes sociales.

Un año en el que el surrealismo también ha llegado hasta Messi y su entorno, quien, seguramente, nunca imaginó que se enfrentaría al equipo de sus amores, con un cruce de burofaxes para intentar dejar el club este verano. Tampoco se esperó el argentino que encajaría 8 goles en los cuartos de final de la Champions en un equipo con Griezmann o Luis Suárez, o que en 2020 pasasen tres entrenadores por el banquillo culé.

En algunos de los fragmentos que se han ido desvelando de la entrevista, Messi señala, precisamente, a los dos mejores entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera. Sin grandes sorpresas, el capitán azulgrana señaló a Pep Guardiola y Luis Enrique, asegurando que tuvo “mala suerte de haberlos tenido tan seguidos”. “Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera mucho en lo futbolístico y en la sabiduría táctica“, indicó.

“Por la camiseta del Barça siento todo, el Barcelona es mi vida“, aseguró inmediatamente después de firmarle una zamarra suya al presentador. “Ellos me dieron todo y yo les he dado todo. Es una relación de amor con el club y con todo lo que tiene que ver con Barcelona”, afirmó Messi.

Leo, los Messi y Argentina

“Hoy por hoy estoy bien“. Messi reconoció que tras la polémica en verano, lo pasó bastante mal, reflejando ese bajón anímico también en lo futbolístico, aunque ahora se encuentra bien. “Por el tema deportivo no lloré, pero si sufrí muchísimo. Pero por otros temas sí lloré“.

Con respecto a su marcha de Rosario, admitió que fue “un momento muy difícil”. Tras las dificultades, su familia fue volviéndose a Argentina, quedándose Messi solo con su padre en Barcelona. El capitán recuerda un momento en el que todo podría haber cambiado, cuando su padre le ofrece volver, si es lo que él quiere, algo que, afortunadamente para el fútbol, rechazó.

“¿Dibujos de Doraemon no veis porque no quieres cruzarte con Nobita?”

En su aspecto familiar, Messi se mostró muy cercano a sus hijos. “Todas las noches tenemos a alguno de los hijos que se viene a la cama con nosotros. A veces somos los cinco que nos metemos en la cama”, recuerda entre risas, antes de hacer un repaso a los dibujos animados que ven sus hijos, “aunque ahora se emboban con YouTube”.

“Thiago sufre muchísimo que vengan y quieran ser su amigo por ser mi hijo. Es muy tímido, como yo”, cuenta Messi. Leo también reconoció que a él también le ha pasado, ya que su salto a la fama fue a la escasa edad de 16 años, cuando debutó con el Barça, aunque “es muy selectivo con su círculo”.

“¿Dibujos de Doraemon no veis porque no quieres cruzarte con Nobita?“, bromeaba Évole sobre su relación con Bartomeu, que terminó de mala manera. Por su parte, Messi admitió que en el vestuario azulgrana se bromeaba con la figura de dibujos animados y el expresidente.

“¿Sabes cuánto dinero tienes?”, cuestionó un atrevido Évole, sorprendido por el tajante “si” de Messi. “Si que lo sé, estoy al tanto de lo que ocurre”, añadió el argentino, que además defendió que los futbolistas no viven tan aislados del mundo como se cree.

Maradona y su muerte

“Cuando murió Maradona estaba en casa y me llegó un mensaje de mi papá. Fue una locura, aunque sabíamos que Diego no estaba bien, nadie se podía esperar que eso fuese a pasar. Ni ahora me lo creo”, contó el ’10’ sobre aquel fatídico 25 de noviembre.

“No me imagino un funeral como el de Maradona, ni quiero pensarlo, pero era normal. Lo que era Diego, lo que hizo él por Argentina, lo que el argentino siente… Era de esperar“, opinó Messi al ser preguntado si cree tendría un funeral como el suyo.

“El día del homenaje a Maradona tenía el presentimiento de que iba a marcar, aunque llevaba varios partidos sin saberlo. Además fue raro, salió en una jugada de la nada y sin buscarlo”, añadió. Messi también fue preguntado por el gesto de reivindicación de una futbolista, Paula Dapena, pero no se quiso mojar.

Confesiones políticas y personales

“La política parece más algo de equipos de fútbol, que parece que si eres de uno tienes que pelear con otro porque es a muerte uno contra otro. Yo no pienso así. Yo busco lo mejor para el país y que la gente pueda vivir bien y feliz”, comentó sobre su perfil político sobre el que tampoco quiso inclinarse.

“Volvería a enviar el burofax”

“Tendría que haber ido al psicólogo pero no he ido nunca. Me cuesta dar ese paso, me insistieron a dar ese paso, sobre todo Antonella pero no. Soy una persona que se guarda todo para mi. Yo sé que lo necesito por el día a día y lo que me toca hacer”, confesó Messi.

“Volvería a enviar el burofax, es una manera para hacer oficial que te quieres ir. Llevaba seis meses diciéndole al presidente que me quería ir y el presidente me decía que no. Era mi forma de demostrarlo“, explicó el capitán azulgrana. “Claro que pensé en los aficionados, fue horrible. No era fácil decidir que me iba del club de mi vida”.

Además, Messi volvió a incidir en el dolor que sufrió cuando se dudó de su barcelonismo y dejar claro una vez más su enfrentamiento con la anterior directiva del Barcelona, aunque prefirió no hablar de en qué le engañó Bartomeu, que “fueron muchísimas y en varios años“. Sin embargo, le restó importancia a la polémica con I3 Ventures.

Messi y el vestuario

Con respecto a Luis Suárez, catalogó de “locura” lo que ocurrió con su gran amigo, “por cómo se hizo, cómo se fue y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros“.

También habló de su “dictadura“, tanto en la selección como en el Barça, donde se dice que en el vestuario se hace lo que él dice. “Está lejísimos de la realidad“, aseguró Messi, que se mostró molesto con estos comentarios. “Imagínate si me posiciono por un candidato, qué van a decir sobre si manejo el club”, bromeó también.

Retomando sus palabras en la entrevista en la que confirmó que se quedaba, y mostrándose contento con la labor de Koeman en los meses que lleva en el banquillo azulgrana. “Está haciendo las cosas muy bien y ha traído seriedad al equipo. De a poquito vamos creciendo“, opinó Messi.

Sobre su renovación, pese a los intentos de Évole de sacar alguna pista, el argentino no destapó ningún secreto más que esperará hasta el final de la temporada. “¿Y si un candidato te asegura que te trae a Neymar?”, preguntaba con las risas de ambos. “Eso es muy caro, me gustaría ver con qué dinero”, continuaba Messi, que también se mostró extrañado por las palabras del brasileño aseverando que jugarán juntos la próxima temporada.

Otro jugador por el que fue preguntado es Griezmann, sobre el que insistió que tiene una buena relación pese a las especulaciones, y desmintió los rumores de que el no quisiese que el francés recalase en el Barcelona.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir y jugar en Estados Unidos”

Finalmente, Évole le hizo un regalo envenenado a Messi: una guía turística de Mánchester y otra de París, para que el argentino eligiese la que él quiera, o ambas. Pese a que esbozó una sonrisa mientras ojeaba rápidamente la parisina, Messi prefirió la respuesta que le sugirió el presentador: ninguna. Eso sí, el argentino dejó un guiño para la MLS y Estados Unidos, donde aseguró que siempre ha querido jugar y vivir “esa experiencia”.

“¿Qué le dirías al aficionado del Barça?”, preguntó Évole. “No sé si me voy a ir y si me toca me gustaría irme de la mejor manera, pero me gustaría volver a trabajar en el club y aportar al club. El Barcelona es más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mi”, aseguró Leo.

Tras su retirada, Messi no tiene claro qué es lo que quiere hacer, pero nunca despegado del fútbol, aunque no se ve como entrenador. “Quizás como director deportivo y poder traer a los jugadores que a mi me gustan o los que pueden ser buenos para el club”, explicó.

“Ojalá que terminemos bien este año de mierda que nos tocó vivir y ojalá el año que viene sea mejor“, zanjó Messi.