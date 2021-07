El Barça vence al Girona (3-1) y Depay se estrena como go…

De tanto insistir, el neerlandés terminó ‘mojando’ desde los once metros. En el minuto 85, un jugador del Girona evitó un autopase de Griezmann rechazando el balón con la manó y el colegiado pitó un penal que cobró Memphis Depay un derechazo muy fuerte que tocó Juan Carlos, pero no alcanzó a despejar y entró a la escuadra para sellar la segunda victoria de los culés en la pretemporada.

