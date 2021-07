El Barça rompe sus negociaciones con H&M para evitar un conflicto político con China

A partir de entonces, hubo represalias de China contra H&M por esta decisión , y actualmente la marca sueca no aparece en algunas de las webs de venta online más populares del país asiático y sus más de 500 tiendas allí no existen en los principales geolocalizadores.

El FC Barcelona tenía muy avanzadas las negociaciones con H&M para que la empresa textil fuese el nuevo patrocinador de la ropa de paseo de los jugadores del primer equipo masculino de fútbol , pero el compromiso de la marca sueca de no utilizar algodón de Xinjiang a causa del supuesto uso de trabajo forzoso es el motivo principal que ha parado las conversaciones, ya que el club no quiere conflictos con China.

