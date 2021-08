El Barça podría tener dificultades para inscribir a los nuevos fichajes a pesar de la marcha de Messi

El Barça, acusando la mala gestión económica de la anterior directiva, no ha tenido más opción que aprovechar a jugadores libres de contrato para fortalecer la plantilla en el mercado estival. Memphis Depay, Eric García o Agüero llegaron a la Ciudad Condal a coste cero, pero estos fichajes podrían quedar fuera del equipo si el club no consigue reducir la masa salarial.

