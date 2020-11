El Barça pica a Ibai Llanos y DjMaRiio, madridistas confesos, a ver quién es más culé… y acaba en troleo

La respuesta del vasco fue una foto con un brazalete de capitán. “Llevo siendo culé desde que nací”, asegura el streamer, buen amigo de Courtois, Agüero o Neymar entre otros, con quien protagonizó recientemente una épica partida de récord al Among Us .

En el caso del primero, incluso, llegó a viajar con el propio Real Madrid a un partido de Champions y ha entrevistado a varios jugadores madridistas, includo en el pasado Cristiano Ronaldo. No obstante, eso no le ha impedido vestirse la elástica blaugrana para jugar un partidillo en el Camp Nou y cambiarse su nombre en twitter por “Ansufatismo”, en alusión al nuevo gran ídolo culé. Incluso se ha mojado en el debate de siempre: “Messi > CR7” , foto incluida del capitán culé en su perfil.

You May Also Like