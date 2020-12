El Barça domina con autoridad al PSG (37-32) y jugará la final de la Champions de balonmano

En esta ocasión, el Barça no dio opción a la sorpresa y demostró que su plantilla es posiblemente la mejor del Viejo Continente ante la que el PSG, con la baja importante de Nikola Karabatic,, sólo pudo plantar cara en la primera mitad del choque. Luego apareció la figura del guardameta danés Kevin Moller y el equipo blaugrana se despegó para no pasar excesivos apuros pese a los intentos de su rival.

You May Also Like