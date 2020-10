El Barça destroza al Real Madrid en el primer Clásico del fútbol femenino

No fue un partido más. No puede serlo un choque que inaugura una nueva rivalidad, más aún cuando los contendientes portan los escudos del Real Madrid y del Barcelona . Los dos gigantes del fútbol español relatan desde este domingo la historia de los Clásicos también en femenino , dada la esperada apuesta del club blanco por sus féminas. El primer acto fue para las azulgranas, que se impusieron por un aplastante 0-4.

