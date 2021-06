El Barça confirma la nueva lesión de Dembélé y tendrá que pasar por quirófano

Ousmane Dembélé ha vuelto a romperse. Cuando el jugador ya había olvidado sus problemas físicos del pasado, se había vuelto importante en el FC Barcelona de Koeman y empezaba a coger protagonismo con Francia en la Eurocopa, su cuerpo ha vuelto a decir basta.

El club azulgrana ha compartido el parte médico del futbolista galo y los resultados no podían ser peores. Dembélé tendrá que volver a pasar por quirófano para sanar su rodilla y estará varios meses de baja. “Tiene una desincersión del tendón del bíceps en la rodilla derecha que necesitará tratamiento quirúrgico”, explica el club.

Dembélé tuvo que ser sustituido en el Hungría-Francia a la media hora de entrar en el terreno de juego como suplente, quejándose de un dolor en la rodilla que este martes ha confirmado ser más grave de lo previsto. Pese a que el equipo no ha especificado un tiempo de baja, L’Equipe indica que la recuperación será de unos cuatro meses, por lo que no volvería hasta finales de octubre.

Su última baja importante fue durante el mes de diciembre por una lesión en el muslo, perdiéndose cinco partidos. Sin embargo fueron un total de 24 encuentros y 257 días de baja los que estuvo entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 de nuevo por un desgarro muscular y otra lesión seguida en la parte alta de la pierna.

Su futuro, más incierto todavía

Una lesión que llega en el peor momento para las dos partes. Por un lado para el jugador, que estaba consiguiendo, por fin, la continuidad de la que nunca había disfrutado desde llegar al Barcelona. Además, no logra quitarse la etiqueta de ‘jugador de cristal‘, habiendo podido encadenar muy pocos meses seguidos en forma.





Por su parte, el Barcelona tenía el futuro de Dembélé como uno de los principales asuntos a resolver de cara a la próxima temporada. El francés termina contrato en junio de 2022 y ha estado regateando su renovación. El club, viendo el percal, pensaba tantear el mercado en busca de posibles destinos para ingresar dinero por el jugador y evitar que se vaya gratis.

Todo ello, ahora queda en una incógnita mayor, quedando prácticamente descartada su salida este verano… a no ser que llegue algún inversor milagroso que quiera hacerse con un jugador que no podrá jugar prácticamente hasta noviembre. No obstante, ¿se arriesgará Dembélé ahora a no renovar, esperando a algún equipo que quiera mojarse en 2022 a tener un futbolista tan propenso a las lesiones?