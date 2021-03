El Barça cierra una semana mágica con un triunfo trabajad…

Los locales no bajaron el pie del acelerador y tuvieron una de las ocasiones más claras de la primera parte, pero se encontraron ante un Ter Stegen en modo ángel de la guardia. Después de un disparo desde la frontal de Kike Barja , el guardameta alemán tuvo que estirarse para evitar el primer tanto del partido, mandando el balón al córner, que no pudo aprovechar el Osasuna.

Ante la presión alta de los de Pamplona, el conjunto azulgrana se vio obligado a reaccionar y presionar más cerca del área defendida por Herrera, pero sin ocasiones concretas. Leo Messi buscó combinaciones para generar peligro, pero no fue hasta el minuto nueve cuando los blaugrana incomodaron a la defensa ‘rojilla’. Antoine Griezamann se hizo con el balón fuera del área y, con oportunidad para rematar él mismo, mandó un centro cruzado que no tuvo receptor.

El FC Barcelona ha dado un golpe sobre la mesa , certificando que no se va a rendir en la lucha por LaLiga Santander. Los de Koeman se han llevado de El Sadar tres puntos importsntísimos ante un rival que no le dejó una noche fácil a los culés y que incomodó en la zona baja del campo en todo momento. Finalmente, un tanto de Jordi Alba y otro de Ilaix Moriba sentenció el partido para que las tres unidades viajen a Barcelona.

