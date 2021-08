El Barça asegura que no podía permitirse seguir contando con Messi

“La repercusión económica va a venir de muchos sitios, de que no esté en LaLiga, de que no esté en Barcelona, por las camisetas que vende, por los goles que marca y permiten llegar lejos en ‘Champions’ e ingresar más, por los muchos ‘sponsors’ que usan la imagen de Messi”, añadió.

Messi, de 34 años, 20 de ellos en el conjunto azulgrana, no ha dado su punto de vista, pero Laporta dijo que “quería quedarse y no está contento”.

