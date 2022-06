El Barça aprueba la venta de derechos para salir de la crisis y manda un mensaje a Tebas

La Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios del FC Barcelona ratificó este jueves, en dos votaciones, la activación de las dos ‘palancas’ económicas: la primera es la de BLM (Barça Licensing & Merchandising,S.L.), para autorizar la venta de un 49,9 por ciento del capital social, y la segunda el 25% de los derechos de televisión. «Entre las dos operaciones como mínimo tenemos que hacer 600 millones de euros», explicó el máximo dirigente azulgrana, por lo que se conseguiría liquidar la actual deuda del club, de una cantidad muy similar.

El Auditori 1899 se convirtió en el centro de operaciones y la Asamblea se constituyó en la segunda convocatoria a las 19.00 horas, con 636 socios compromisarios de un total de 4.478 citados de forma telemática. En la primera votación estuvieron presentes 830 personas, de los cuales votaron 671: 568 a favor 65 en contra y 13 en blanco. En la segunda, también una amplia mayoría a favor de la propuesta de la junta directiva de Joan Laporta: 494 votos a favor, 62 en contra y 13 en blanco.

Primeramente, los socios autorizaron la adquisición (por parte de uno o varios inversores) de una participación minoritaria del capital social de la sociedad (hasta el 49,9%) de BLM, que incluye las tiendas físicas, las ventas online y, a través de terceros (mayoristas), productos bajo licencia.





Una sociedad que ha conseguido esta temporada unos ingresos de 56 millones de euros y, según la empresa externa KPMG, la valoración total de BLM estaría en torno a los 600 o 700 millones. En este sentido, Laporta admitió que las cuatro ofertas que hay encima de la mesa, por la mitad del capital, son entre 200 y 300 millones de euros. Un plan de negocio a seis años que les permitiría facturar unos 1.200 millones de euros.

La intención de la institución azulgrana es tener la oportunidad de recomprar estas participaciones a final del mandato de Joan Laporta, en 2026. Una palanca económica que variaría su precio dependiendo de los activos que formen parte, como el contrato con la marca Nike, aunque esperan incluir únicamente los royalties, es decir, 20 millones por temporada.

Después, los socios autorizaron la cesión -también para uno o más inversores– de hasta el 25% de los ingresos de los derechos de televisión de los partidos de LaLiga. Queda así descartada la opción de CVC, dentro del proyecto LaLiga Impulso impulsado por la institución dirigida por Javier Tebas y a la que se han acogido todos los clubes de Primera menos FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club.

Gaspart da un tirón de orejas deportivo y manda un mensaje a Tebas

El expresidente del club azulgrana Joan Gaspart tomó la palabra para pedir que las palancas también sean deportivas ya que este año no se ha ganado nada. Además, lanzó un dardo al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El Barça no ha sido competitivo, no hemos ganado nada y no hace falta decir cómo hemos quedado. Si queremos que se pueda fichar buenos jugadores para ser competitivos. Si ponemos el mejor coche, la mejor gasolina y el mejor motor, si el que conduce soy yo no ganaremos. Es una palanca deportiva y hay que dar medios a los que fichan”, dijo Gaspart.

“El socio del Barça no quiere repetir una temporada como la pasada. Que puedas llamar a Tebas y decirle que lo hemos solucionado y que se olvide de nosotros”, añadió.

Laporta, por su parte, defendió vender por su cuenta los derechos y no entrar en el acuerdo de la Liga con el CVC, proyecto impulsado por Tebas, para mantener así la independencia del club: “Es un club que tiene una fuerza extraordinaria para generar ingresos. Todo esto lo podemos hacer sin perder nuestra independencia”.