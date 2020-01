El Barça anuncia a Quique Setién como nuevo técnico en reemplazo de Valverde

No obstante, la situación vivida en los últimos días ha dañado la imagen del club azulgrana, no sólo por el despido de un técnico que va líder, sino porque el Barcelona trató de contratar a la exleyenda catalana Xavi Hernández (39 años), con quien se reunieron en Doha (Catar) emisarios azulgrana la semana pasada… pero el actual técnico del Al Sadd catarí rechazó el ofrecimiento de entrenar al club de manera inmediata, obligando al Barça a sondear a otros entrenadores, según la prensa española.

La directiva catalana anunció como sucesor de Valverde al veterano Quique Setién, de 61 años, que hasta el momento no había dirigido a ningún equipo ‘grande’, pero que siempre se mostró como un firme defensor del estilo del tiki-taka que tanto gusta en can Barça, herencia del legendario Johan Cruyff y que Pep Guadiola llevó a la excelencia en su etapa como entrenador azulgrana (2008-2012).

You May Also Like