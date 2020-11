El Banco de España no ve adecuado subir las pensiones ni el sueldo a los funcionarios

No obstante, Hernández de Cos ha remarcado que en sus últimas previsiones no se había tenido en cuenta el impacto de los fondos europeos de reconstrucción y ha mantenido cierto optimismo de que puedan amortiguar las desviaciones, aunque ha incidido en que el impacto que asume el proyecto de Presupuestos “parece optimista a la luz de la evidencia histórica y empírica”.

En lo que se refiere a la ratio de deuda pública señala que repuntaría al entorno del 128,7 % del PIB en 2021, aunque no ha descartado que pueda rozar el 130 % del PIB los próximos quince años si no se adoptan medidas.

You May Also Like