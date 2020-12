El Banco de España eleva hasta un 9,8% la caída del PIB en 2020 debido a las restricciones para frenar el coronavirus

El regulador bancario, que advierte sin embargo que la previsión está sometida a un “grado elevado de incertidumbre”, no obstante, asegura que el comportamiento de la economía española en estos meses ha sido “menos desfavorable” que el de otras grandes economías del área del euro. El motivo es que el repunte de los contagios que en nuestro país venía observándose desde agosto no se produjo en otros países europeos hasta octubre, “por lo que la adopción de las correspondientes medidas de contención fue asimismo más tardía”.

You May Also Like