El Banco de España cuestiona la subida de las pensiones del Gobierno y pide que solo suban las mínimas al ritmo que marque la inflación

La desindexación (no actualización automática con la inflación) “se puede hacer compatible” con proteger a los más vulnerables, es decir, “ que las pensiones mínimas se indicen (al IPC) pero quizá no el resto “, ha defendido Hernández de Cos. En cualquier caso, esta es “una discusión distinta a si de manera estructural deben indiciarse o no con la inflación”, ha aclarado, y ha recordado que si aumenta el gasto en pensiones serán necesarias “medidas compensatorias” del lado de los ingresos o del gasto.

El gobernador del Banco de España ha comparecido este lunes en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Congreso para explicar las nuevas cuentas de 2023 y ha dejado varios mensajes de calado: por un lado, ha pedido un pacto de rentas que incumba también al sector público ; por otro, ha pedido que la subida de pensiones no sea simétrica —como la del 8,5% que plantea el Gobierno— y que beneficie más a las pensiones bajas; y en tercer lugar, ha advertido de los riesgos de que los ingresos no sean tan abultados este año como espera el Ejecutivo.

