El Banco de España cuestiona la subida de las pensiones del Gobierno y pide que solo aumenten las mínimas con la inflación

La desindexación -no actualización automática de las pensiones con la inflación- “se puede hacer compatible” con proteger a los más vulnerables, es decir, que las pensiones mínimas se actualicen con el IPC, “pero quizá no el resto “. En cualquier caso, esta es “una discusión distinta a si de manera estructural deben indexarse o no con la inflación”, ha aclarado. Si aumenta el gasto en pensiones, ha insistido, serán necesarias “medidas compensatorias” del lado de los ingresos o del gasto.

You May Also Like