El Banco de España alerta de una caída del gasto de los hogares “inédita” en décadas por el brote del coronavirus

El organismo observa un impacto muy pronunciado sobre el gasto en bienes de consumo de los hogares. Y no solo desde que empezó el confinamiento -algo más obvio porque los ciudadanos no pueden salir a gastar a la calle- sino también en días anteriores. “Un indicador de búsquedas en Internet relacionadas con el gasto en bienes de consumo muestra un f uerte descenso desde los días previos a la declaración del estado de alarma “, dice el informe sobre una tendencia a la retracción de consumo por el miedo anticipado a la pandemia.

You May Also Like