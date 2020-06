El Banco de España alerta de que la tasa de paro se disparará al 24,7% y el PIB podría hundirse un 15,1%

El documento del Banco de España y su análisis no pilla por sorpresa al Gobierno de Pedro Sánchez. “En lo que trabaja el Gobierno es en minorar la caída y facilitar lo antes posible la recuperación para que la crisis sanitaria no se traduzca en destrucción de empleo”, expresó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de asegurar que las líneas marcadas por el organismo “entran dentro de las previsiones” del Ejecutivo.

Ponen también la mirada sobre la UE. Un factor que podría limitar la intensidad de los efectos de la crisis serían las diversas iniciativas europeas de respuesta a esta, que, aunque cuentan con el respaldo del Eurogrupo, “no han sido incluidas en las proyecciones por no estar suficientemente definidas o por no haber sido formalmente aprobadas aún”. A esas iniciativas habría que añadir la eventual aprobación del plan para la recuperación de Europa propuesto por la Comisión Europea, “cuyos contornos están menos definidos por el momento”, expresa el Banco de España.

