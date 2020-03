El Banco de Canadá se une a la petición de mantener el efectivo al no creer que exista un riesgo de infección

Por su parte el Bundesbank aseguró la semana pasada que el riesgo de contraer el coronavirus por el manejo de dinero en efectivo es “ extremadamente mínimo ” y “menor” que con el uso de otros muchos objetos de la vida cotidiana. De esa forma, el miembro de la Junta Ejecutiva del Bundesbank Johannes Beermann concluyó: “Los billetes y monedas no representan un riesgo particular de infección para el público”.

You May Also Like