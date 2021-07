El Banco Central Europeo da los primeros pasos para la implantación del euro digital

En un comunicado publicado este miércoles, el BCE ha explicado que la fase de investigación durara 24 meses . No obstante, ha alertado de que la apertura de esta investigación “no prejuzga” la decisión sobre si se lanzará al mercado el euro digital o no. Una vez finalizado el proceso, el organismo tendrá que decidir de nuevo si se implementa o no.

You May Also Like