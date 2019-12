El ‘ballet’ de los talladores de hielo en Harbin

El frío, que puede alcanzar los -40°C en la región, no incita a conversar. Por no hablar de los riesgos del oficio, incluso si el hielo es espeso, los trabajadores se paran al borde de grietas en las que a veces caen los equipos de obra. Hay chalecos salvavidas, pero nadie los pone. “Si caemos, nos sacarán del agua los colegas”, explica Liu Yantao. “Nadie se ha ahogado realmente”.

“En invierno no hay nada que hacer. La gente se queda en casa jugando mahjong (juego de mesa). A mí no me gusta apostar dinero, prefiero trabajar”, explica Liu Yantao, de 36 años. “Como todos los precios aumentan, el dinero que gano aquí facilita un poco la vida”.

