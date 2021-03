El baile de la estupidez

Con actos como éste, es muy difícil dar la cara por nuestro país. Esto nos sitúa entre las mejores repúblicas bananeras del planeta. Y todo, cómo no, pagado con dinero público. Les cuesta asumir que en pandemia se trabaja con solemnidad, con la mirada puesta en la resolución del problema, y entonces, y sólo entonces, podremos llorar a nuestros muertos y después celebrar la alegría de habernos vacunado, de haber superado esta prueba y llegar al final de esta pesadilla con la certeza de que no hemos dejado a nadie atrás.

