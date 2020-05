¿El azúcar es malo para la salud? ¿Hay que evitar su consumo? La OCU advierte sobre los mitos de este producto

La OCU señala que no se ha establecido una relación “directa e inequívoca” entre el consumo excesivo de azúcares y el aumento de probabilidades de aparición de diabetes tipo 2. Esto no quiere decir que no sea perjudicial y favorezca la aparición de otras enfermedades como la obesidad , que si es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes.

Aunque es cierto que hay que moderar el consumo de azúcar, si se recurre a edulcorantes con escaso valor nutritivo o muy bajo como la sacarina o la estevia “a la larga no aporta ningún beneficio en el control del peso porque no ayuda a educar el paladar y desarrollar el gusto hacia otro tipo de sabores”. Además, se siguen fomentando hábitos nutritivos poco saludables, como consumir refrescos edulcorados en lugar de agua.

“Se considera probado científicamente que los azúcares simples que se encuentran en estos alimentos (como las frutas o verduras) no tienen efectos adversos para la salud y que no hay motivo alguno para dejar de consumirlos, más bien al contrario”, destaca la OCU.

Los consumidores reciben el mensaje de que hay que eliminar todos los azúcares de la dieta diaria, pero es necesario distinguir entre el azúcar presente de forma natural en los alimentos y el azúcar añadido . Esto no siempre es fácil ya que en muchos productos no aparece en el etiquetado.

You May Also Like