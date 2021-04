El azote de la delincuencia

El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State Overseas Security Advisory Council, OSAC) ha catalogado a la ciudad de Panamá como un lugar de alto riesgo. Su más reciente informe sobre delincuencia y seguridad (2020) también advirtió sobre actividades delictivas en áreas urbanas de Chiriquí, Colón y Herrera.

La oficina estadounidense de Asuntos relacionados con Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) destaca el uso de las aguas territoriales y costas de Panamá, así como su frontera con Colombia, por parte de grupos criminales que trafican personas y estupefacientes. También menciona el uso de contenedores que cruzan el canal por parte de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando de drogas y otros artículos.

