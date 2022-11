El aviso de la Agencia Tributaria sobre las multas por hacer mal la declaración de la Renta

Aunque en esta situación el contribuyente no tiene intención de defraudar de ningún modo, esta opción no está contemplada por la regulación y, por tanto, la multa es inevitable.

Con todos los datos que hay incluir en la declaración, es normal que los contribuyentes cometan algún error, sobre todo, si no están asesorados y la hacen por su cuenta. En estos casos, es importante tener en cuenta que la Agencia Tributaria no se hace responsable de esos errores que, además, están penalizados con multa económica.

