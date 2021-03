El avión secuestrado de Martinelli afronta otro problema: no cumple requisitos de navegación

Como parte de la inspección, se determinó que el avión no cumple con determinados requisitos de navegación y, por tanto, quedó inmovilizada en La Aurora y sin posibilidad de volver a volar o ser trasladada a otro aeropuerto o país. No se precisaron cuáles son esos requisitos.

Ese mismo día, como parte de la diligencia de secuestro, se hizo una inspección de rutina, que no arrojó ninguna anormalidad. Se comprobó, entre otras cosas, que en el interior de la nave no había rastros de estupefacientes ni fue utilizado -al menos en ese trayecto- para transportar bienes ilícitos.

