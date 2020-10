El avance de la segunda ola en Europa obliga a aplicar restricciones más duras con las Navidades en el horizonte

Los últimos datos indican que el ritmo de personas hospitalizadas por covid sube rápidamente en el norte de Inglaterra, donde varias áreas -como Liverpool y Manchester- están bajo restricciones, con el cierre de bares o pubs que no venden comida, la prohibición de reuniones entre personas que no viven bajo el mismo techo, así como el cierre de casinos, salas de bingo y otros lugares de ocio, informa EFE.

