El autismo y la lucha por una cultura inclusiva

Ahora, con la virtualidad, Castrejón debió reinventar su sistema de actividades, realizando talleres en casa de cocina, pintura, lectura, teatro con títeres, equinoterapia y manualidades. “Los niños con TEA necesitan mayor dedicación en el sistema educativo, se requieren profesionales que estén dispuestos a darles esa dedicación y ser responsables de la manera en la que educan, conscientes de la variedad de niveles de aprendizaje de cada niño”, anotó, “han sido invisibilizados y si no cambiamos el sistema actual, los niños no lograrán ser autónomos cuando crezcan e intenten integrarse al sistema laboral”.

En 2021, la Fundación Autism Waves presenta una matrícula de 500 niños y jóvenes con TEA que acuden a consultas con especialistas y actividades de recreación grupal e individual. “Fundé Autism Waves porque no encontraba un lugar para realizar actividades recreativas al aire libre con mi hijo, y no había espacios para que los niños con autismo pudieran jugar con seguridad, por lo que tras mucha investigación descubrí la terapia de surf para niños con TEA, avalada por diversos estudios en EE.UU. y Europa, me asocié con una fundación de capacitación en EE.UU. y adapté este tratamiento en Panamá”.

Por su parte, Castrejón, quien creó la Fundación Autism Waves hace cuatro años y es madre de un niño con TEA, enfatizó la necesidad de un cambio en los criterios de censo en las entidades gubernamentales. “El censo de personas con autismo debe ser recalibrado, además de que las entidades deben crear y promover un proyecto para llegar a lugares de difícil acceso donde hay menores que no reciben servicios de salud pública y no tienen diagnósticos oficiales, lo que aumenta la brecha de desigualdad y de falta de atención por parte del gobierno”, apuntó, “la ayuda que la Senadis da a los niños con autismo necesita ser más riguroso en cuanto al apoyo económico y seguimiento a los casos de personas con TEA. Se necesita una reformulación de leyes para enviar un apoyo mensual a los padres de niños con TEA y mayor apertura médica, ya que una familia con un hijo con TEA puede invertir más de 7 mil 500 dólares al mes en servicios de terapia, consultas médicas y alimentación especial”.

Con el pasar de los años, el aumento de la población con TEA en Panamá ha sido “un tema levemente abordado y que requiere de mayor investigación y adopción de políticas públicas para la concienciación del público general”, según indicó a La Estrella de Panamá la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Autism Waves, Paola Castrejón. “Uno de los mayores retos es llevar a especialistas en diagnóstico de TEA a las áreas de difícil acceso del país, donde hay mayor peligro de que los niños no diagnosticados sufran de maltratos, discriminación o acoso. Hay que promover las campañas de concienciación para padres en áreas rurales donde no tienen idea de cómo identificar las condiciones que presenta su hijo o hija”.

