El autismo en las niñas y las mujeres, la lucha contra los diagnósticos tardíos o ausentes

Al acabar con los estereotipos no se presupone nada cuando aparecen síntomas en niñas y mujeres que no encajan con el “modelo” de autismo que todos conocemos. De esta manera, se pueden hacer más pruebas y conseguir un diagnóstico fiable que evite que en el futuro estas niñas y mujeres tengan problemas derivados de un diagnóstico precipitado y erróneo.

El estudio sobre niñas y mujeres con autismo busca echar por tierra los estereotipos que rodean a este trastorno para que se le preste más atención a quienes no encajan en el “modelo” . Que una niña no hable apenas puede relacionarse con la timidez o con una baja autoestima, pero ¿y si es TEA?

