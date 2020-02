El aumento de salario ha ayudado a mantener la expansión económica de EE.UU.

Claro que no podemos dar por hecho que la tendencia al alza en el salario de los trabajadores con menores ingresos continuará. Por ahora, las empresas todavía están dispuestas a contratar más empleados. También ha seguido creciendo el entusiasmo político por elevar los salarios mínimos. La mayoría de los candidatos demócratas a la presidencia promueven un salario mínimo federal de por lo menos quince dólares por hora. Sin embargo, las fuerzas que favorecen el aumento de la desigualdad son de lo más persistentes . Un análisis publicado en diciembre por la Oficina de Presupuesto del Congreso pronostica que para 2021 la proporción de los ingresos antes de impuestos que percibe el uno por ciento de la población de mayores ingresos ya habrá empezado a aumentar de nuevo. Asombrosamente, y en parte debido a las reformas fiscales del presidente Donald Trump, se espera que el crecimiento del salario, después de considerar impuestos y transferencias, se incline todavía más a favor de los ricos. No obstante, la política puede cambiar. De igual forma, las expectativas de una expansión firme y resistente deben demostrar ser muy persuasivas.

Puesto que más ingresos generados en la economía iban a hogares ahorradores, a la Reserva Federal se le complicó más convencerlos de gastar suficiente para evitar que bajara la inflación y se generaran menos empleos. El nivel promedio de la tasa de interés correspondiente a la política principal de la Reserva Federal, ubicada apenas por debajo del diez por ciento en la década de 1980, cayó a menos del uno por ciento en la década de 2010. Después de un tiempo, el sector de la población más dispuesto a gastar mejoró su poder de compra, aunque ocurrió gracias a la obtención de créditos y no al aumento de los salarios. La deuda de los hogares estadounidenses, expresada como proporción del producto interno bruto, prácticamente se duplicó entre 1979 y 2007. Saltó casi treinta puntos porcentuales solo entre 2000 y 2007, cuando muchos ahorradores comenzaron a gastar gracias a las bajas tasas de interés, los precios prohibitivos de la vivienda y el desastre de los estándares aplicados a los préstamos hipotecarios. Si no se hubieran otorgado tantos préstamos, quizá la economía estadounidense habría seguido adelante en un estado de aletargamiento permanente.

La expansión económica de Estados Unidos, la más prolongada de la historia, cumple 128 meses… y sigue. Claro que no ha sido sencillo lograr esta longevidad. La expansión debió sobrevivir recesiones globales en el sector manufacturero en 2016 y 2019, conflictos comerciales y un episodio de política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. La recuperación se mantuvo el año pasado, con todo y la desaceleración de la inversión empresarial y la contracción de la inversión en construcción residencial, gracias a que el consumo personal aumentó a ritmo constante. La durabilidad del gasto es testimonio de una de las características más inusuales de esta expansión: un crecimiento más acelerado en los salarios de los trabajadores del fragmento inferior de la distribución de ingresos que en los de los trabajadores de mayores ingresos. Al parecer, que la fortuna les sonría a los trabajadores de menores ingresos quizá tenga efectos que no se habían apreciado en realidad en la sostenibilidad de los periodos de auge económico.

