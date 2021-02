El aumento de creatinina en pacientes con Covid-19 eleva su mortalidad

“No obstante, hay que reseñar que no había demasiados pacientes inmunodeprimidos en la muestra y que el registro de los grados de obesidad no fue exhaustivo en las historias clínicas, lo cual pude restar significación a ambos”, ha puntualizado el doctor Maestre.

Paradójicamente, otros factores frecuentemente relacionados en otros estudios con la mortalidad intrahospitalaria como tener diabetes, inmunodepresión, obesidad o una enfermedad oncológica no activa , no han resultado para los investigadores del Hospital de Tomelloso causas directamente asociadas con un fatal desenlace.

You May Also Like