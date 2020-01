El auge de los trabajadores invitados en Estados Unidos

Para poder tramitar ambas visas, los empleadores deben comprobar que no pueden encontrar a ningún estadounidense que quiera ocupar la vacante. Una vez que el Departamento de Trabajo aprueba la solicitud, el empleador —por lo general un contratista— envía reclutadores a buscar trabajadores, casi siempre en México. Los empleadores se encargan de las solicitudes de empleo, la asignación de puestos, el transporte y la vivienda. Tienen derecho a negarse a renovar la visa de un empleado determinado. A diferencia de la mayoría de los inmigrantes con documentos, los trabajadores invitados no pagan Seguro Social, Medicare ni impuestos por desempleo, lo cual abarata su contratación.

Parte de esta expansión se debe a la economía sólida de Estados Unidos. Hay trabajos disponibles para quien los quiera. El problema es que mucha gente no los quiere. En industrias como la agrícola, muchos empleadores dicen que no pueden encontrar trabajadores capaces o dispuestos a tomar trabajos que pagan poco.

