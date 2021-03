El audio de las súplicas de Sergio Ramos al árbitro para que consultase VAR por un penalti: “¡Míralo, por favor”

El Real Madrid logró tres puntos muy valiosos para no descolgarse de la lucha por el liderato en su encuentro contra el Elche. El conjunto de Zidane tiró de casta y épica para darle la vuelta a un partido que hasta el descuento le dejaba prácticamente fuera de la lucha por el título gracias a un doblete de Benzema.

Sin embargo, los blancos pudieron haber tenido una oportunidad de oro para haberse adelantado antes que los ilicitanos en un penalti que reclamaron los locales. Con más vehemencia que nadie lo hizo su capitán, Sergio Ramos, protagonista de esa acción con Iván Marcone.

Así lo muestra un audio que ha desvelado Cadena COPE, con el ‘4’ rogando al árbitro, Figueroa Vázquez, que no consideró el lance como falta, que fuese al monitor del VAR a chequear la acción.

“¡Penalti, joder! ¡Míralo!“, comenzaba exclamando el capitán al caer. “¡Qué yo no le agarro! Míralo, por favor. Míralo, que me hace un penalti clarísimo, si no me parte el brazo de milagro. Míralo, te lo pido por favor que lo mires. Penalti como una casa”, aseguraba un Ramos, que seguía insistiendo. “Penalti clarísimo. Me voy a quedar aquí porque lo voy a tirar, ya lo verás“, desafiaba.

Sin embargo, Figueroa Vázquez no dio su brazo a torcer ni desde la sala VOR consideraron que el colegiado del encuentro había cometido un error flagrante, por lo que el partido continuó y los blancos, afortunadamente para ellos, no tuvieron que lamentar este posible penalti que no se pitó.