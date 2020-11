El Atlético se atasca ante el Lokomotiv y deja su pase sin cerrar

Volvió el asedio. Carrasco chutó una falta, primer intento contra la barrera, pero en el segundo sorprendió a Guilherme que no pudo blocar y Koke aprovechó el rechace para marcar, pero lo había hecho en fuera de juego, tal y como confirmó después el videoarbitraje. La anulación a posteriori enterró los ánimos rojiblancos, y Simeone no contaba con más pólvora en el banquillo que el canterano Camello.

No mejoró la situación tras el intermedio, con apenas unos apuros de Guilherme para sacar un disparo lejano de Saúl, por lo que Simeone optó por cambiar al sistema de tres centrales y carrileros largos en busca de liberar a Carrasco y generar más peligro. Pero no era el Atlético fluido de la primera media hora.

Aún así, el dominio era incontestable. El conjunto moscovita no presionaba a su rival se encomendaba a las virtudes de su meta y la acumulación de jugadores. Con éxito en la primera mitad, que saldó cumpliendo el plan de no recibir, ya que en ningún momento pensó en proponer, apenas dos tímidos contragolpes previos al descanso.

Ganar era una obligación esta noche para el conjuntno rojiblanco -que tampoco contó con el uruguayo Lucas Torreira por coronavirus, ni el mexicano Héctor Herrera , el croata Sime Vrsaljko y Manu Sánchez por lesión, ni tampoco con el francés Geoffrey Kondogbia por no estar inscrito-, y no cumplió ante un rival que rentabilizó la espera parapetado en su portero.

