El Atlético podría asegurar LaLiga hoy

“Tenemos que mirar lo que nosotros podemos controlar. El resto, no sabemos lo que va a pasar. Lo importante es seguir sumando nosotros. Queremos ganar los tres puntos. Vamos a jugar contra un rival muy bueno”, señaló este sábado en rueda de prensa el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que no podrá contar con Toni Kroos, baja por ser contacto de un caso de la covid-19.

